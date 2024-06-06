Сергей Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МДЦ-4

«Движение по самому протяженному диаметру наземного метро — МЦД-4 — мы вместе с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным открыли в сентябре 2023 года. На сегодня новой линией уже воспользовались более 50 миллионов пассажиров, и в перспективе ее популярность будет только расти», — написал мэр Москвы.