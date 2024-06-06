Сергей Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МДЦ-4

В столице продолжается работа по благоустройству территорий рядом с транспортными объектами. О том, как изменятся пространства возле четырех станций четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), Сергей Собянин рассказал в своем блоге.
«Движение по самому протяженному диаметру наземного метро — МЦД-4 — мы вместе с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным открыли в сентябре 2023 года. На сегодня новой линией уже воспользовались более 50 миллионов пассажиров, и в перспективе ее популярность будет только расти», — написал мэр Москвы.
Чтобы по МЦД-4 пошли поезда, построили и реконструировали более 150 километров железнодорожных путей, а также 50 мостов, путепроводов и других сооружений. Практически с нуля в городе возвели 25 вокзалов.
В этом году планируется улучшить пешеходную и транспортную доступность станций Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково МЦД-4. Возле станций по возможности расширят тротуары. На проезжей части заменят асфальт, обновят разметку и светофоры. А для маломобильных горожан и родителей с колясками сделают специальные пешеходные подходы.
Чтобы ранним утром и поздним вечером путь к станциям был комфортнее и безопаснее, обновят уличное освещение. Установят новые фонари, а старые заменят на современные. Воздушные провода уберут в кабельную канализацию в рамках проекта «Чистое небо».
«Удобнее станет и пересадка. Старые остановки заменим на современные павильоны и установим новые там, где раньше пассажиры ждали автобуса под открытым небом. А для автомобилистов будут организованы дополнительные парковочные карманы», — добавил Сергей Собянин.
Вместе со станцией Беговая МЦД-4 благоустроят улицу Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды.
Возле станции Солнечная обновят отстойно-разворотную площадку для автобусов. Чтобы пересадка на общественный транспорт занимала меньше времени и была удобнее, остановку перенесут ближе к станции.
Благоустройство станции Серп и Молот пройдет в два этапа. В этом году приведут в порядок Волочаевскую улицу, Таможенный, Золоторожский, Танковый проезды, а также Верхний Золоторожский переулок.
Кроме того, около станции Кусково (возле дома 26а на Кусковской улице) обновят площадку для выгула и дрессировки собак.