Кемеровские транспортники опровергли информацию о неисправности трамвая

В кемеровской электротранспортной компании рассказали, что трамвай, который попал в ДТП на Логовом шоссе, был полностью исправным.
Сообщается, что трамвайный вагон был выпущен на линию в 05 часов 58 минут 06 июня 2024 г. полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего вагон водителя.
«Все без исключения трамвайные вагоны выпускаются на линию только в исправном состоянии. Ответственность за техническое состояние при выпуске персонифицирована дважды: документы подписывают мастер по выпуску и водитель, после того, как он осуществил приёмку вагона», — сообщила kuzbass.iaf.ru пресс-служба АО КЭТК.
Ранее мы сообщали, что число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово увеличилось до 80 человек.