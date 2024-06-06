Кемеровские транспортники опровергли информацию о неисправности трамвая

«Все без исключения трамвайные вагоны выпускаются на линию только в исправном состоянии. Ответственность за техническое состояние при выпуске персонифицирована дважды: документы подписывают мастер по выпуску и водитель, после того, как он осуществил приёмку вагона», — сообщила kuzbass.iaf.ru пресс-служба АО КЭТК.