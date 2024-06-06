Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кемеровские транспортники опровергли информацию о неисправности трамвая

Сообщается, что трамвай был полностью исправный.

В кемеровской электротранспортной компании рассказали, что трамвай, который попал в ДТП на Логовом шоссе, был полностью исправным.

Сообщается, что трамвайный вагон был выпущен на линию в 05 часов 58 минут 06 июня 2024 г. полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего вагон водителя.

«Все без исключения трамвайные вагоны выпускаются на линию только в исправном состоянии. Ответственность за техническое состояние при выпуске персонифицирована дважды: документы подписывают мастер по выпуску и водитель, после того, как он осуществил приёмку вагона», — сообщила kuzbass.iaf.ru пресс-служба АО КЭТК.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово увеличилось до 80 человек.