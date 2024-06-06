Жители Перми жалуются на духоту и давку в салоне автобуса № 10

Жители Перми пожаловались на духоту и давку в салоне автобуса № 10.
Как рассказал сайту perm.aif.ru один из пассажиров транспорта, несмотря на высокую температуру на улице, в салоне автобуса не работает кондиционер.
«В ответ на обращения пассажиров водитель кричит, что кондиционеры неисправны. “Пишите жалобы!” отвечает он» — рассказал сайту perm.aif.ru очевидец.
По словам пассажира, ситуацию с духотой и высокой температурой ухудшает наполненность транспорта. Из-за большого количества пассажиров в салоне образовалась давка. Водитель призвал пермяков пройти дальше в автобус, но места для пассажиров в нём не хватает.
«Люди не влезают, водитель просит пройти в салон, а туда уже не пройти», — добавляет очевидец.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое случилось в автобусе № 14. 3 июня во время одного из рейсов в автобусе произошло задымление. Внутри в это время находились пассажиры.