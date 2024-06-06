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Жители Перми жалуются на духоту и давку в салоне автобуса № 10

В автобусе не работают кондиционеры.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми пожаловались на духоту и давку в салоне автобуса № 10.

Как рассказал сайту perm.aif.ru один из пассажиров транспорта, несмотря на высокую температуру на улице, в салоне автобуса не работает кондиционер.

«В ответ на обращения пассажиров водитель кричит, что кондиционеры неисправны. “Пишите жалобы!” отвечает он» — рассказал сайту perm.aif.ru очевидец.

По словам пассажира, ситуацию с духотой и высокой температурой ухудшает наполненность транспорта. Из-за большого количества пассажиров в салоне образовалась давка. Водитель призвал пермяков пройти дальше в автобус, но места для пассажиров в нём не хватает.

«Люди не влезают, водитель просит пройти в салон, а туда уже не пройти», — добавляет очевидец.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое случилось в автобусе № 14. 3 июня во время одного из рейсов в автобусе произошло задымление. Внутри в это время находились пассажиры.