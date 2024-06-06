Жители Перми жалуются на духоту и давку в салоне автобуса № 10

По словам пассажира, ситуацию с духотой и высокой температурой ухудшает наполненность транспорта. Из-за большого количества пассажиров в салоне образовалась давка. Водитель призвал пермяков пройти дальше в автобус, но места для пассажиров в нём не хватает.