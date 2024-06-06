Грозы и кратковременные дожди ожидаются в середине недели в Воронежской области

В середине рабочей недели в Воронежской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозовых дождей и шквального ветра. Синоптики продлили предупреждение еще на сутки. Актуальные данные появились на прогностической карте ЦФО 6 июня.
Дожди с грозами местами в районах региона ожидаются в ближайшие сутки — до 9 утра 7 июня. На такой же период возможен сильный ветер. При грозах местами его порывы будут достигать 15−20 м/с.
Впрочем, на этом погодные сюрпризы не заканчиваются. Местами возможно выпадение града, а из-за высокого уровня пожарной угрозы в 14 районах на территории региона действует оранжевый уровень погодной опасности. Есть большая вероятность ландшафтных пожаров.
Температура воздуха днем по области составит +26…+31 градус, в Воронеже — +27… +29 градусов.