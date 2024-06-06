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Кондитер из Владивостока стала участницей шоу «Мистер Х» на «Пятнице»

Девушки не знают, кто из потенциальных женихов — миллионер.

Источник: Соцсети

Уроженка Владивостока Марина Пронина, которая называет себя «сексуальным кондитером», стала одной из участниц второго сезона романтического шоу «Мистер Х» (16+) на телеканале «Пятница».

По данным из соцсетей девушки, она шесть лет строила карьеру кондитера во Владивостоке и вела блог, а затем переехала на Бали. Сниматься в программе Марина решила неожиданно. Она недавно рассталась с парнем и собиралась поехать в отпуск, когда получила приглашение на кастинг.

Для съёмок в Москве девушке пришлось экстренно закончить начатые проекты на Бали и найти помощницу.

Во втором сезоне «Мистер Х» невесту ищут два участника: Станислав Еговцев и Гордей Крапивка. По сюжету шоу один из них состоятельный человек, а второй не отличается высокими доходами. Однако девушкам оба представились учителями, и те не знают, кто из потенциальных женихов — миллионер.

Марине Прониной приглянулся Гордей. Во время шоу девушки проходят разные испытания, например, во второй серии им пришлось примерить на себя деревенский быт. Третья серия вскоре выйдет на телеканале «Пятница».

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