Кондитер из Владивостока стала участницей шоу «Мистер Х» на «Пятнице»

По данным из соцсетей девушки, она шесть лет строила карьеру кондитера во Владивостоке и вела блог, а затем переехала на Бали. Сниматься в программе Марина решила неожиданно. Она недавно рассталась с парнем и собиралась поехать в отпуск, когда получила приглашение на кастинг.