«Мы не просто в опасности, мы сами являемся опасностью» — генсек ООН о причинах рекордных повышений температуры на Земле

На повышение температуры в мире Антониу Гутерриш обратил внимание общественности во время своего выступления в Американском музее естественной истории. По его словам, температура за истекшие 12 месяцев оказалась максимальной за все время измерений метеорологов для каждого месяца по отдельности.
Гуттериш также отметил, что план ООН по ежегодному снижению выбросов в атмосферу на 9% терпит крах, поскольку по итогам прошлого года объемы даже выросли на 1%.
«Цель ограничить рост температуры в мире до 1,5 градусов по Цельсию висит на волоске. Темпы выбросов в атмосферу растут так быстро, что к 2030 году повышение температуры практически гарантировано», — сказал генсек.
Он также сравнил человечество с метеоритом, уничтожившим динозавров.
«В случае с климатом, мы не динозавры, мы метеориты. Мы не просто в опасности, мы сами являемся опасностью», — сказал Гуттериш.