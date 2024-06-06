Скончался один из пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов в своём Telegram-канале рассказал, что один пострадавший в ДТП с трамваями скончался.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей один пострадавший скончался. Мы встретимся с родственниками, окажем всю необходимую помощь», — заявил Анисимов.
Также глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. Домой отпустили 11 человек, они продолжат лечение амбулаторно.
Ранее мы сообщали, что число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово постоянно растёт.