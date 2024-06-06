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В Кемерове озвучили 2 версии столкновения трамваев

Сотрудники транспортной компании настаивают на том, что вагон был технически исправен.

Как пишет RT, рассматриваются две версии утреннего столкновения трамваев в Кемерове. Они традиционные в таких ситуациях — техническая неисправность и человеческий фактор. Об этом изданию рассказали в Кемеровской электротранспортной компании.

Между тем транспортники подчеркивают, что вагон вышел на линию исправным, более того, перед выездом трамвай проверяют дважды — специалист выпуска и принимающий его водитель. Замечаний не было ни с той, ни с другой стороны.

Также транспортники подчеркнули, что ДТП произошло на сложном участке с большим уклоном.

Что касается водителя, она работает меньше года, но никаких нареканий к ней не было. Она сама после ДТП находится в стационаре.