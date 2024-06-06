Грозы и град обещают в Петербурге 6 июня

Петербург окажется на пути холодного атмосферного фронта, который пересекает регион с запада на восток. Он принесёт кратковременные ливневые дожди и грозы, местами возможен даже град. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
По его словам, температура воздуха будет +24…+26 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов, на востоке области поднимется до +29 градусов.
«Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — сообщил эксперт.
Напомним, ранее в регионе наступила жаркая погода, в связи с чем МЧС не раз объявляло жёлтый уровень погодной опасности, сохранялась угроза пожаров.