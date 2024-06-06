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Грозы и град обещают в Петербурге 6 июня

Их принесёт холодный атмосферный фронт, который пересекает регион с запада.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 5 м/с 78% 751 мм рт. ст. +21°

Петербург окажется на пути холодного атмосферного фронта, который пересекает регион с запада на восток. Он принесёт кратковременные ливневые дожди и грозы, местами возможен даже град. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха будет +24…+26 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов, на востоке области поднимется до +29 градусов.

«Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — сообщил эксперт.

Напомним, ранее в регионе наступила жаркая погода, в связи с чем МЧС не раз объявляло жёлтый уровень погодной опасности, сохранялась угроза пожаров.