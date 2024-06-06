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Почти 3,3 тыс. фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Свыше 670 легковых автомобилей и почти 2,6 тысячи фур скопились в очередях в пунктах пропуска на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

Источник: РИА "Новости"

В четверг утром очереди из легковушек отмечаются по всем направлениям, но больше всего машин на границе Беларуси с Польшей, где в погранпереходе «Брест» стоит 350 легковых авто и 68 рейсовых автобусов.

На литовском направлении также машин немало: в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 120 машин, в «Беняконях» — 130 авто.

Появились очереди и на границе Беларуси с Латвией: через пункт пропуска «Григоровщина» более 70 машин стоит на белорусско-латвийской границе.

Что касается очередей из большегрузов, то они тоже имеются по всем направлениям, но самым загруженным является литовское.

В двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой в общей сложности находится почти 1,5 тысячи фур, из них 710 в «Каменном Логе» и 760 — в ПП «Бенякони. В погранпереходе “Григоровщина” на границе с Латвией в очередях фиксируется более 615 большегрузов, в ПП “Козловичи” на польской границе — 500.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.

В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС