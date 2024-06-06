Почти 3,3 тыс. фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси и ЕС

В двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой в общей сложности находится почти 1,5 тысячи фур, из них 710 в «Каменном Логе» и 760 — в ПП «Бенякони. В погранпереходе “Григоровщина” на границе с Латвией в очередях фиксируется более 615 большегрузов, в ПП “Козловичи” на польской границе — 500.