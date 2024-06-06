Почти 3,3 тыс. фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси и ЕС

В четверг утром очереди из легковушек отмечаются по всем направлениям, но больше всего машин на границе Беларуси с Польшей, где в погранпереходе «Брест» стоит 350 легковых авто и 68 рейсовых автобусов.
На литовском направлении также машин немало: в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 120 машин, в «Беняконях» — 130 авто.
Появились очереди и на границе Беларуси с Латвией: через пункт пропуска «Григоровщина» более 70 машин стоит на белорусско-латвийской границе.
Что касается очередей из большегрузов, то они тоже имеются по всем направлениям, но самым загруженным является литовское.
В двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой в общей сложности находится почти 1,5 тысячи фур, из них 710 в «Каменном Логе» и 760 — в ПП «Бенякони. В погранпереходе “Григоровщина” на границе с Латвией в очередях фиксируется более 615 большегрузов, в ПП “Козловичи” на польской границе — 500.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.
В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.