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Перевозчик Кемерова назвал место ДТП с трамваями участком тяжёлого профиля

Ответственность за техническое состояние вагонов на маршруте лежит на мастере по выпуску и водителе.

Пресс-служба Кемеровской электротранспортной компании (АО КЭТК), трамваи которой столкнулись утром 6 июня в столице Кузбасса, назвала место ДТП «участком тяжёлого профиля» из-за крутого уклона Логового шоссе.

На предприятии заявили, что водитель трамвая, которому предстоит работать на маршруте с таким участком, «осуществляет самую внимательную проверку тормозов» перед выездом на линию.

Ранее в соцсетях распространилась запись о том, что вагон, который попал в ДТП, вышел на маршрут в плохом техническом состоянии. Эту информацию в компании назвали фейком. В КЭТК настаивают, что все вагоны выходят на линию исправными.

«Ответственность за техническое состояние при выпуске персонифицирована дважды: документы подписывают мастер по выпуску и водитель, после того, как он осуществил приёмку вагона», — рассказали на предприятии.

По данным телеграм-канала Baza, трамваем в момент аварии управляла 23-летняя водитель, которая начала работать в трамвайном депо 9 месяцев назад. В результате ДТП она получила несколько переломов.

ДТП с трамваями случилось на Логовом шоссе в Кемерове утром 6 июня. Предварительно, у одного из трамваев отказали тормоза и он столкнулся с другим вагоном. Пострадали, по официальной информации, 67 человек. Один из пострадавших умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.