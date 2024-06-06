В Находке запустят систему «Безопасный город»

— Камеры видеонаблюдения будут расположены во всех микрорайонах и уголках Находкинского городского округа: на зданиях школ, детских садов, учреждений, в местах отдыха и общего пользования, в жилых кварталах. Проект «Безопасный город» известен прежде всего своей правоохранительной направленностью. Безусловно, будет достигнута цель повышения общественной безопасности за счёт раскрываемости преступлений и их предупреждения, также будет обеспечена антитеррористическая безопасность. Не будем раскрывать все характеристики внедряемой системы, но отмечу, что она будет оснащена системой распознавания лиц, — подчеркнул Гуляев.