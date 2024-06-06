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В Находке запустят систему «Безопасный город»

Почти 900 камер слежения будут наблюдать за безопасностью в городском округе.

Источник: PrimaMedia.ru

Система «Безопасный город» из 896-ти камер видеонаблюдения аппаратно-программного запускают в Находке. Комплекс будет непрерывно передавать информацию на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также в правоохранительные органы, сообщает ИА Nakhodka.Media со ссылкой на пресс-службу администрации НГО.

Муниципальный контракт на поставку видеоинформации заключен с АО «Ростелеком», которое победило в ходе открытого аукциона.

Подготовительный этап работ продлится до 1 ноября, после чего начнётся передача видеоинформации с камер наблюдения.

Как рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа Анатолий Гуляев, главной целью внедрения такого элемента проекта «Безопасный город» как система видеонаблюдения, является повышение уровня защищенности населения.

— Камеры видеонаблюдения будут расположены во всех микрорайонах и уголках Находкинского городского округа: на зданиях школ, детских садов, учреждений, в местах отдыха и общего пользования, в жилых кварталах. Проект «Безопасный город» известен прежде всего своей правоохранительной направленностью. Безусловно, будет достигнута цель повышения общественной безопасности за счёт раскрываемости преступлений и их предупреждения, также будет обеспечена антитеррористическая безопасность. Не будем раскрывать все характеристики внедряемой системы, но отмечу, что она будет оснащена системой распознавания лиц, — подчеркнул Гуляев.

Кроме того, проект «Безопасный город» позволит в будущем в целом повысить комфорт городской среды. К примеру, мониторинг дорожного движения, заполнения автопарковок, пассажиропотока в общественном транспорте и других данных позволит оптимизировать работу соответствующих направлений.

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