В России предложили заменить ЕГЭ на традиционные госэкзамены

Данный законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Если он будет принят, то вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, которые будут получены до вступления в силу нового документа, будут актуальны четыре года после получения. Их можно будет предоставлять в вузы при поступлении.
Депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Ярослав Нилов отметил, что такому предложению способствовали публичные скандалы вокруг ЕГЭ. В пояснительном документе депутаты Госдумы отметили, что с каждым годом из-за ЕГЭ увеличивается количество суицидов. Помимо этого, для государства такой экзамен достаточно расходный.