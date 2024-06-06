Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили заменить ЕГЭ на традиционные госэкзамены

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект об отмене ЕГЭ и введении традиционных госэкзаменов собираются внести в Госдуму РФ депутаты от фракций КПРФ, ЛДПР, СРЗП, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Данный законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Если он будет принят, то вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, которые будут получены до вступления в силу нового документа, будут актуальны четыре года после получения. Их можно будет предоставлять в вузы при поступлении.

Депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Ярослав Нилов отметил, что такому предложению способствовали публичные скандалы вокруг ЕГЭ. В пояснительном документе депутаты Госдумы отметили, что с каждым годом из-за ЕГЭ увеличивается количество суицидов. Помимо этого, для государства такой экзамен достаточно расходный.

образование