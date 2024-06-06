В России предложили заменить ЕГЭ на традиционные госэкзамены

Данный законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Если он будет принят, то вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, которые будут получены до вступления в силу нового документа, будут актуальны четыре года после получения. Их можно будет предоставлять в вузы при поступлении.