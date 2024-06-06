Калининградский зоопарк намерен привезти льва из Белгородской области

О том, что в Калининградском зоопарке умер 18-летний лев Бонифаций, стало известно 1 июля 2022 года. На тот момент вопрос о приобретении нового льва оставался открытым. Решение собирались принимать после инженерного обследования вольера. Кроме того, 7 ноября 2023 года в зоопарке в возрасте 21 года умерла африканская львица Тисса. На сегодняшний день в коллекции остается 11-летняя львица Лея.