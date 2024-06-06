Тяжко без влаги в жуткую жару: Кому в Кишиневе в четверг, 6 июня придётся запасаться водой — публикуем адреса

Жители Ватры и Вадул-луй-Водэ останутся в четверг без водопроводной воды.
О плановых отключениях на 6 июня сообщает поставщик.
Так, с 08:30 до 20:00 без воды останутся жители Вадул-луй-Водэ, проживающие по улицам:
М. Витязул, А. Оникэ, Дечебал, Ю. Гагарина, Мунтения, Лучафэрул, С. Лазо, В. Александри, Мирча чел Бэтрын, П. Рареш, М. Эминеску (верхняя зона), Ливезилор;
Кишинэулуй, В. Микле (верхняя зона), Вадул Ноу (перепады давления воды).
Кроме того, с 09:00 до 17:00 воды не будет у жителей Ватры, проживающих по улицам Фэнтыницей и Тинеретулуй.