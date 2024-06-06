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Стало известно, сколько получает водитель трамвая в Кемерове

На эту сумму не разгуляешься.

Стала известная средняя зарплата водителя трамвая в Кемерове в 2024 году.

По данным портала ГородРабот.ру, средняя зарплата водителя трамвая составила 35 134 рублей. В объявлениях чаше всего встречается зарплата 35 000 тысяч рублей. Стоит отметить, что величина прожиточного минимума в Кемеровской области составляет 14 062 рубля на душу населения.

Благодаря нехитрым подсчётам можно выяснить, что зарплаты в 35 тысяч рублей может хватить только на двух человек.

Ранее мы сообщали, что два трамвая столкнулись на Логовом шоссе. За рулём одного из них была водитель, которая устроилась на работу 9 месяцев назад. Она попала в больницу с переломами после ДТП.