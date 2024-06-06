Стало известно, сколько получает водитель трамвая в Кемерове

Стала известная средняя зарплата водителя трамвая в Кемерове в 2024 году.
По данным портала ГородРабот.ру, средняя зарплата водителя трамвая составила 35 134 рублей. В объявлениях чаше всего встречается зарплата 35 000 тысяч рублей. Стоит отметить, что величина прожиточного минимума в Кемеровской области составляет 14 062 рубля на душу населения.
Благодаря нехитрым подсчётам можно выяснить, что зарплаты в 35 тысяч рублей может хватить только на двух человек.
Ранее мы сообщали, что два трамвая столкнулись на Логовом шоссе. За рулём одного из них была водитель, которая устроилась на работу 9 месяцев назад. Она попала в больницу с переломами после ДТП.