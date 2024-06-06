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В центре Краснодара перекрыли движение на нескольких участках

Участки по улице Гоголя в Краснодаре перекрыли утром 6 июня.

В центре Краснодара перекрыли движение на нескольких участках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения ввели для мероприятия, посвященного Дня работника социальной сферы Кубани.

Так, 6 июня с 6:00 перекрыты участки по улице Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. Проезд будет ограничен до 15:00.

«Просим водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений», — призвали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.