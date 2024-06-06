Для жителей Башкирии открыли 141 официальный пляж, на подходе — еще 10 легальных мест для купания. Об этом 6 июня на встрече с журналистами в медиацентре «Россия» сообщил начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.
По его словам, всего подано 155 заявок на открытие официальных пляжей, часть из которых находится на рассмотрении.
«Основным условием безопасного отдыха на водоемах является купание только в разрешенных местах, где дежурят спасатели, есть средства спасения, дно очищено от всех опасных предметов, течение не сильное и под водой нет ям и водорослей, — отметил руководитель ведомства и привел данные статистики. — В прошлом году на воде погибли 11 детей. В этом году поступило 27 сообщений о происшествиях на водных объектах, 21 человек погиб, среди них трое детей. В купальный сезон, который стартовал 1 июня, погибших пока нет, пусть так и будет дальше».