Для жителей Башкирии открыли 141 официальный пляж.

«Основным условием безопасного отдыха на водоемах является купание только в разрешенных местах, где дежурят спасатели, есть средства спасения, дно очищено от всех опасных предметов, течение не сильное и под водой нет ям и водорослей, — отметил руководитель ведомства и привел данные статистики. — В прошлом году на воде погибли 11 детей. В этом году поступило 27 сообщений о происшествиях на водных объектах, 21 человек погиб, среди них трое детей. В купальный сезон, который стартовал 1 июня, погибших пока нет, пусть так и будет дальше».