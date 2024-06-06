Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 7 пространствах Екатеринбурга полностью запретят электросамокаты

В уральской столице введут четыре скоростных режима для СИМ.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге в ближайшее время подпишут соглашения по правилам работы электросамокатов с кикшеринговыми компаниями..

Использование электросамокатов будет запрещено полностью в 7 городских пространствах. Это Шарташский лесопарк, парк за ТЦ «Радуга Парк», парк «Зеленая роща», Летний парк «Уралмаш», ЦПКиО имени Маяковского, парк «Эльмаш» и часть Преображенского парка.

Как подчеркнули в мэрии, ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ, а кикшеринговые устройства начнут блокироваться автоматически при попадании в запретную зону.

В некоторых зонах ограничат предельную скорость электросамокатов, в городе появятся четрые скоростных режима для СИМ:

без ограничений, то есть 25 километров в час;

  • 20 километров в час;
  • 15 километров в час;
  • 10 километров в час.