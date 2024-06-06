На 7 пространствах Екатеринбурга полностью запретят электросамокаты

В Екатеринбурге в ближайшее время подпишут соглашения по правилам работы электросамокатов с кикшеринговыми компаниями..
Использование электросамокатов будет запрещено полностью в 7 городских пространствах. Это Шарташский лесопарк, парк за ТЦ «Радуга Парк», парк «Зеленая роща», Летний парк «Уралмаш», ЦПКиО имени Маяковского, парк «Эльмаш» и часть Преображенского парка.
Как подчеркнули в мэрии, ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ, а кикшеринговые устройства начнут блокироваться автоматически при попадании в запретную зону.
В некоторых зонах ограничат предельную скорость электросамокатов, в городе появятся четрые скоростных режима для СИМ:
без ограничений, то есть 25 километров в час;
- 20 километров в час;
- 15 километров в час;
- 10 километров в час.