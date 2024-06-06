В Перми ТЮЗ сделал прогулочную зону между своими зданиями платной

«“ИльТЮЗион” становится культурно-гастрономическим. В атриуме открывается ресторан авторской кухни “Юралс”. Наше пространство по-прежнему будет доступным для посещения — но при условии, что у вас будет столик и заказана хотя бы чашка кофе», — рассказали в театре.