В Перми ТЮЗ сделал прогулочную зону между своими зданиями платной

«“ИльТЮЗион” становится культурно-гастрономическим. В атриуме открывается ресторан авторской кухни “Юралс”. Наше пространство по-прежнему будет доступным для посещения — но при условии, что у вас будет столик и заказана хотя бы чашка кофе», — рассказали в театре.
В театре заявили, что создание культурно-гастрономического пространства связано с защитой от вандалов. «Люди гуляли в хаотическом порядке, ходили по лавочкам, и даже кое-кто сломал гондолу. Новый статус, как мы надеемся, позволит дольше сохранить территорию в изначальном карнавальном виде», — пишут в театре.
«ИльТЮЗион» был открыт в конце мая, свободный проход в него запретят с 8 июня. В театре заявили, что по вечерам здесь будут проходить спектакли и концерты.