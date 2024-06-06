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В Перми ТЮЗ сделал прогулочную зону между своими зданиями платной

Пермский Театр юного зрителя (ТЮЗ) делает пространство внутреннего двора «ИльТЮЗион» платным для посещения — для этого достаточно забронировать столик и заказать горячий напиток. Об этом сообщается в группе театра в соцсети.

«“ИльТЮЗион” становится культурно-гастрономическим. В атриуме открывается ресторан авторской кухни “Юралс”. Наше пространство по-прежнему будет доступным для посещения — но при условии, что у вас будет столик и заказана хотя бы чашка кофе», — рассказали в театре.

В театре заявили, что создание культурно-гастрономического пространства связано с защитой от вандалов. «Люди гуляли в хаотическом порядке, ходили по лавочкам, и даже кое-кто сломал гондолу. Новый статус, как мы надеемся, позволит дольше сохранить территорию в изначальном карнавальном виде», — пишут в театре.

«ИльТЮЗион» был открыт в конце мая, свободный проход в него запретят с 8 июня. В театре заявили, что по вечерам здесь будут проходить спектакли и концерты.

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