Умерла белорусский кинорежиссер Маргарита Касымова

Родилась Маргарита Касымова 10 апреля 1938-го в Сталинабаде, ранее так назывался Душанбе. В 1961-м Касымова оканчивает режиссерский факультет ВГИКа, а в 1967-м увидела свет ее первая картина — «Лето 1943 года», в которой рассказывается история подростка, которого воспитывают родственник, пока отец находится на фронте Великой Отечественной войны.