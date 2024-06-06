Умерла белорусский кинорежиссер Маргарита Касымова

Скончалась белорусский кинорежиссер Маргарита Касымова, пишет ТАСС.
Касымова стала первой советской женщиной-кинорежиссером в Средней Азии. Но также значительная часть ее творчества была связана с Беларусью и, в частности, с работой на киностудии «Беларусьфильм».
О смерти легендарного кинорежиссера сообщил член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам. В соцсетях Неккадам написал, что Маргарита Касымова умерла в Минске.
— Узнал, что вчера в Минске в Беларуси скончалась первая женщина-кинорежиссер (…) Маргарита Касымова, — сообщил искусствовед, не приводя подробностей.
Родилась Маргарита Касымова 10 апреля 1938-го в Сталинабаде, ранее так назывался Душанбе. В 1961-м Касымова оканчивает режиссерский факультет ВГИКа, а в 1967-м увидела свет ее первая картина — «Лето 1943 года», в которой рассказывается история подростка, которого воспитывают родственник, пока отец находится на фронте Великой Отечественной войны.
В 1976-м Касымова стала заслуженным деятелем искусств Таджикской ССР. А в 90-х годах из-за гражданской войны в Таджикистане переехала в Беларусь. В Минске режиссер работала на киностудии «Беларусьфильм», как профессор преподавала на кафедре режиссуры кино и телевидения Белорусской академии искусств. В 2015-м Касымову наградили орденом Франциска Скорины.
За время своей карьеры Касымова сняла и приняла участие в съемках порядка 20 картин. В ее фильмографии такие ленты, как «Зорка Венера», «Бальное платье», «Глубокое течение», «Соблазн», «Аз воздам» и другие.