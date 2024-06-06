В Казахстане усилят борьбу с незаконным рыболовством

«Основная цель Соглашения — осуществление запрета на субсидирование незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства, а также перелавливаемых запасов. Соглашение содержит 12 статей, которые предусматривают основные понятия в сфере рыбного промысла, виды субсидий на оказание помощи при бедствиях и порядок выявления и уведомления о временном задержании судна на предмет подозрения занятия его незаконным промыслом, положение Комитета по рыболовным субсидиям».