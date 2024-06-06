Следком Кузбасса раскрыл подробности расследования ДТП с трамваями

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело по факту столкновения двух трамваев в Кемерове за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Ранее мы писали о ДТП, произошедшем в областном центре Кузбасса утром 6 июня. В нём пострадало 90 человек, один из них скончался в больнице. 78 пассажиров госпитализированы. Им оказывается необходимая медпомощь. В числе потерпевших пятеро несовершеннолетних.
Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства аварии, рассматриваются разные версии случившегося. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Опрашиваются пассажиры, очевидцы, должностные лица и сотрудники организации-перевозчика.
Ранее мы сообщали о двух основных рассматриваемых версиях столкновения пассажирского транспорта — технической неисправности и человеческого фактора.