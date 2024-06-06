Следком Кузбасса раскрыл подробности расследования ДТП с трамваями

Ранее мы писали о ДТП, произошедшем в областном центре Кузбасса утром 6 июня. В нём пострадало 90 человек, один из них скончался в больнице. 78 пассажиров госпитализированы. Им оказывается необходимая медпомощь. В числе потерпевших пятеро несовершеннолетних.