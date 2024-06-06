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Следком Кузбасса раскрыл подробности расследования ДТП с трамваями

По факту аварии, в которой пострадало 90 человек и один скончался в больнице, возбуждено уголовное дело.

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело по факту столкновения двух трамваев в Кемерове за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее мы писали о ДТП, произошедшем в областном центре Кузбасса утром 6 июня. В нём пострадало 90 человек, один из них скончался в больнице. 78 пассажиров госпитализированы. Им оказывается необходимая медпомощь. В числе потерпевших пятеро несовершеннолетних.

Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства аварии, рассматриваются разные версии случившегося. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Опрашиваются пассажиры, очевидцы, должностные лица и сотрудники организации-перевозчика.

Ранее мы сообщали о двух основных рассматриваемых версиях столкновения пассажирского транспорта — технической неисправности и человеческого фактора.