Полчище кровососов заметили в Хасанском округе Приморья

Местные жители отметили, что некоторые туристы решили объезжать скопление насекомых стороной и закрыли окна в машинах, чтобы туда не залетели кровососы. Правда, отпугнуло такое зрелище далеко не всех: кто-то спокойно возвращался домой, а кто-то просто запасся различными средствами от насекомых.