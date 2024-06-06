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Полчище кровососов заметили в Хасанском округе Приморья

Торнадо из комаров отпугнуло туристов в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Хасанском округе Приморского края люди заметили огромную стаю комаров. Они выстроились линией, напугав отдыхающих, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Видео стремительно разнеслось по местным социальным сетям. По словам очевидцев, комары создали вихрь: они высоко поднялись в небо и начали кружиться. Некоторые особи вылетали из импровизированного торнадо.

Местные жители отметили, что некоторые туристы решили объезжать скопление насекомых стороной и закрыли окна в машинах, чтобы туда не залетели кровососы. Правда, отпугнуло такое зрелище далеко не всех: кто-то спокойно возвращался домой, а кто-то просто запасся различными средствами от насекомых.

Ранее «КП» писала о клещах с боррелиозом: всего в крае сняли более 500 смертоносных насекомых.

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