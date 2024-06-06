Карантин из-за жука-короеда ввели в Шелеховском районе

В Шелеховском районе Иркутской области введен карантинный фитосанитарный режим. Причиной стал обнаруженный на территории уссурийский полиграф — опасный вид жуков-короедов, который вредительствует на деревьях, таких как пихта, ель и кедр. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии.
— Карантинная зона установлена 5 июня в границах районного лесничества на площади 1997,5 гектаров. Также утверждена программа локализации очага карантинного объека и его устранения. Контроль осуществляют сотрудники ведомства, — рассказали КП-Иркутск в Россельхознадзоре.
Ранее в Приангарье уже ввели карантинные фитосанитарные режимы в мае. Они связаны с паразитическим растением повилика и западным цветочным трипсом — опасным вредителем культурных растений и переносчиком различных заболеваний.