Карантин из-за жука-короеда ввели в Шелеховском районе

В Шелеховском районе Иркутской области введен карантинный фитосанитарный режим. Причиной стал обнаруженный на территории уссурийский полиграф — опасный вид жуков-короедов, который вредительствует на деревьях, таких как пихта, ель и кедр. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии.