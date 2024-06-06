Кожаную бионическую руку показали на ПМЭФ

— Это бионический протез. Им можно управлять как с мобильного приложения, так и с помощью датчиков, находящихся внутри гильзы. Особенность этой руки в том, что она делается индивидуально для каждого человека, так как не бывает двух одинаковых ампутаций. Датчики настраиваются таким образом, чтобы пользователи могли ими управлять своими мышцами, — рассказала руководитель пиар-проектов компании «БИОНИКА 2.0» Наталья Павлова.