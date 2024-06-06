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Кожаную бионическую руку показали на ПМЭФ

Механический протез внешне очень похож на обычную руку человека.

Источник: Комсомольская правда

Современный механический протез, который внешним видом напоминает обычную руку человека, представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такие протезы изготавливают по индивидуальным меркам каждого человека. И с помощью специальных датчиков внутри устройства его владельцы могут управлять этой механической рукой, как своей собственной.

— Это бионический протез. Им можно управлять как с мобильного приложения, так и с помощью датчиков, находящихся внутри гильзы. Особенность этой руки в том, что она делается индивидуально для каждого человека, так как не бывает двух одинаковых ампутаций. Датчики настраиваются таким образом, чтобы пользователи могли ими управлять своими мышцами, — рассказала руководитель пиар-проектов компании «БИОНИКА 2.0» Наталья Павлова.

Такие руки производятся в центре протезирования на Петровской косе. Там оборудовали открытую мастерскую, куда каждый пациент может прийти и посмотреть, как собирается его устройство.