Кожаную бионическую руку показали на ПМЭФ

Современный механический протез, который внешним видом напоминает обычную руку человека, представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такие протезы изготавливают по индивидуальным меркам каждого человека. И с помощью специальных датчиков внутри устройства его владельцы могут управлять этой механической рукой, как своей собственной.
— Это бионический протез. Им можно управлять как с мобильного приложения, так и с помощью датчиков, находящихся внутри гильзы. Особенность этой руки в том, что она делается индивидуально для каждого человека, так как не бывает двух одинаковых ампутаций. Датчики настраиваются таким образом, чтобы пользователи могли ими управлять своими мышцами, — рассказала руководитель пиар-проектов компании «БИОНИКА 2.0» Наталья Павлова.
Такие руки производятся в центре протезирования на Петровской косе. Там оборудовали открытую мастерскую, куда каждый пациент может прийти и посмотреть, как собирается его устройство.