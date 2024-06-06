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Штормовое в Крыму — жителей предупредили об опасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

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Источник: Reuters

«7−11 июня в южных, восточных районах Крыма и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — предупреждают в министерстве.

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.

В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

«Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности», — поясняют в чрезвычайном ведомстве.

Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», — обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.

МЧС