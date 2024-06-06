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Улицу в Центральном районе Хабаровска перекроют с середины июня

Ограничение введут в связи с реконструкцией теплотрассы.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске перекроют участок улицы в Центральном районе с середины месяца. Об этом предупредили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Проезд для всех видов транспорта будет ограничен с 15 июня возле здания Гидроментцентра по улице Ленина, 18. В этот день там начнётся реконструкция теплотрассы. Работы продлятся около полутора месяцев.

Как отметили в ГАИ, в период перекрытия участка на Ленина будет действовать возможность проезда по улице Калинина. Кроме того, рядом с местом работ оборудованы ограждения, которые позволят пешеходам идти вдоль дороги.

Ведомство попросило автовладельцев учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут по городу.