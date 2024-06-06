С 15 июня в Кузбассе повысят проезд в общественном транспорте на 6 рублей

По данным Региональной энергетической комиссии Кузбасса, с 15 июня в автобусах, троллейбусах, трамваях поднимут проезд на 6 рублей за поездку. Цена для школьников, студентов и пенсионеров изменится на 3 рубля за поездку.
Стоимость разовой поездки для обычного пассажира составит 33 рубля при безналичной оплате проезда и 38 рублей при оплате наличными. Для школьников и студентов цена будет 19 и 23 рубля соответственно. Пенсионеры и предпенсионеры с транспортной картой заплатят 17 рублей за одну поездку, при оплате наличными — 20 рублей. Бесплатный проезд в пределах городской черты с мая до октября с понедельника по четверг для них сохранится.
Цена проездных билетов не подорожает. Месяц безлимитных поездок кузбассовцам обойдется в 1 500 рублей, учащимся и студентам в 840 рублей, пенсионерам 720 рублей.
Члены Общественного совета считают, что сохранить положительные изменения в общественных перевозках нельзя без увеличения цены. Интересно, что на следующий день после этого заявления в Кемерове столкнулись два трамвая, из-за чего погиб один человек, а пострадало больше ста.