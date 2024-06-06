С 15 июня в Кузбассе повысят проезд в общественном транспорте на 6 рублей

Стоимость разовой поездки для обычного пассажира составит 33 рубля при безналичной оплате проезда и 38 рублей при оплате наличными. Для школьников и студентов цена будет 19 и 23 рубля соответственно. Пенсионеры и предпенсионеры с транспортной картой заплатят 17 рублей за одну поездку, при оплате наличными — 20 рублей. Бесплатный проезд в пределах городской черты с мая до октября с понедельника по четверг для них сохранится.