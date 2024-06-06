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Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове превысило 100 человек

Цифры пострадавших в дорожно-транспортном происшествии растут, люди продолжают обращаться в больницу.

В ДТП с участием двух трамваев, которое произошло утром 6 июня в Кемерове, один человек погиб, 102 человека пострадало, из них семь несовершеннолетних. Такие уточнённые данные приводит «Интерфакс». К счастью, дети тяжело не пострадали, все они переведены на амбулаторное лечение.

«Цифры пострадавших меняются каждые 10−15 минут, потому что люди постоянно обращаются в больницу. Поэтому точные данные мы пока не называем», — сообщили изданию в следственном комитете Кузбасса.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следствие продолжается.