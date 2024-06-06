Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове превысило 100 человек

В ДТП с участием двух трамваев, которое произошло утром 6 июня в Кемерове, один человек погиб, 102 человека пострадало, из них семь несовершеннолетних. Такие уточнённые данные приводит «Интерфакс». К счастью, дети тяжело не пострадали, все они переведены на амбулаторное лечение.