Включившись в работу в Хабаровском крае, Дмитрий Демешин подхватил и замкнул на себя также вопросы помощи подшефному городу, жители которого почти восемь лет страдали от обстрелов и атак украинских националистов. Сейчас, благодаря помощи Хабаровского края, ситуация там намного лучше, чем еще несколько лет назад, но еще многое предстоит сделать. Именно поэтому врио губернатора не бросает людей в беде и лично контролирует положение дел на местах.

