Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края проинспектировал ход восстановительных работ в подшефном региону городе Дебальцево в Донецкой Народной Республике. Дмитрий Демешин посетил разрушенные ракетными ударами со стороны нынешнего киевского режима социальные объекты. Об этом он написал в своём Телеграм-канале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дмитрию Демешину показали недавно открывшийся после реконструкции детский сад № 8 «Звёздочка». Его заведующая Людмила Щербина показала главе региона фотографии, каким было учреждение после вражеских обстрелов в 2015 году. Есть с чем сравнить, каким учреждение стало теперь после того, как Хабаровский край помог его восстановить. Примерно такая же картина и в отремонтированной школе № 2 города Дебальцево.
— Было очень приятно услышать от главы города Дебальцево Сергея Желновача слова благодарности за качественную работу хабаровчан по восстановлению городской инфраструктуры, — отметил Дмитрий Демешин в своём Телеграм-канале. — Мы обсудили планы на предстоящие 2025 — 2027 годы по дальнейшему возрождению Дебальцево.
Также в этот день Дмитрий Демешин посетил мемориал «Дебальцевская операция». Он возложил цветы к вечному огню и почтил память героев-освободителей.
— Я восхищён мужеством и упорством дебальчан, возвращающих свой город к жизни! Поддержать этих замечательных людей — долг и почётная миссия Хабаровского края, — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Демешин.
Включившись в работу в Хабаровском крае, Дмитрий Демешин подхватил и замкнул на себя также вопросы помощи подшефному городу, жители которого почти восемь лет страдали от обстрелов и атак украинских националистов. Сейчас, благодаря помощи Хабаровского края, ситуация там намного лучше, чем еще несколько лет назад, но еще многое предстоит сделать. Именно поэтому врио губернатора не бросает людей в беде и лично контролирует положение дел на местах.