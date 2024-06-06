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Действительно ли саранча — халяльный продукт

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) выступили с заявлением после слов заместителя премьер-министра Серика Жумангарина о том, что саранча является халяльным продуктом, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Напомним, 5 июня 2024 года в кулуарах Мажилиса Серик Жумангарин высказался о нашествии саранчи и борьбе с ней. Среди прочего, зампремьера заявил, что некоторые страны «научились ее добывать и готовить из нее великолепную белковую пищу». Но это, как отметил он, «не про Казахстан, хотя на самом деле это халяльный продукт».

В связи с этим редакция Factcheck.kz решила выяснить, правда ли, что саранча — халяльный продукт, и связалась с Духовным управлением мусульман Казахстана.

«Специалист отдела шариата и фетв Елбек Тасболатулы в телефонном разговоре с Factcheck.kz сообщил, что, согласно шариату, саранча действительно считается халяльной. По его словам, в ханафитском масхабе, которому следует ДУМК, по одному из хадисов пророка Мухаммеда дозволено употреблять “два вида мертвечины” — это рыба и саранча».

говорится в сообщении.

Упомянутый хадис, который, как считается, передал один из сподвижников пророка Абдуллах ибн Умар, можно найти на официальном сайте ДУМК, а также на сайте центра стандартизации и сертификации «Халал даму», принадлежащем ДУМК.

Елбек Тасболатулы отметил, что халяльный статус не означает, что продукт обязателен к употреблению. Есть саранчу можно по своему усмотрению, в зависимости от культурных особенностей региона.

экология