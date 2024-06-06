Действительно ли саранча — халяльный продукт

Напомним, 5 июня 2024 года в кулуарах Мажилиса Серик Жумангарин высказался о нашествии саранчи и борьбе с ней. Среди прочего, зампремьера заявил, что некоторые страны «научились ее добывать и готовить из нее великолепную белковую пищу». Но это, как отметил он, «не про Казахстан, хотя на самом деле это халяльный продукт».