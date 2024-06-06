Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы районы-лидеры по демографии в Омской области

Управление ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области представило обновленную демографическую информацию, за период с января по май 2024 года.

Источник: AP 2023

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о наиболее демографически активных муниципальных образованиях региона.

Так, наибольшее число новорожденных среди районов Омской области зарегистрировано в обозначенный период на территории Омского района, где появилось на свет 249 малышей. На втором и третьем местах Исилькульский (145) и Тарский (121) районы. В противоположность им, наименьшее количество ребятишек зарегистрировано в Большеуковском (14), Седельниковском (17) и Колосовском (23) районах.

В свою очередь, «лидерами» по смертности оказались Тарский (309 скончавшихся), Калачинский (248) и Исилькульский (238) районы, тогда как «антилидерами» — Большеуковский (39 смертей), Знаменский (50) и Усть-Ишимский (57).

Отметим, в общей сложности, исходя из представленной информации, скончалось 10 488 омичей, тогда как появилось на свет в тот же период 5 888 жителей региона.

демография