Названы районы-лидеры по демографии в Омской области

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о наиболее демографически активных муниципальных образованиях региона.
Так, наибольшее число новорожденных среди районов Омской области зарегистрировано в обозначенный период на территории Омского района, где появилось на свет 249 малышей. На втором и третьем местах Исилькульский (145) и Тарский (121) районы. В противоположность им, наименьшее количество ребятишек зарегистрировано в Большеуковском (14), Седельниковском (17) и Колосовском (23) районах.
В свою очередь, «лидерами» по смертности оказались Тарский (309 скончавшихся), Калачинский (248) и Исилькульский (238) районы, тогда как «антилидерами» — Большеуковский (39 смертей), Знаменский (50) и Усть-Ишимский (57).
Отметим, в общей сложности, исходя из представленной информации, скончалось 10 488 омичей, тогда как появилось на свет в тот же период 5 888 жителей региона.