Названы районы-лидеры по демографии в Омской области

Так, наибольшее число новорожденных среди районов Омской области зарегистрировано в обозначенный период на территории Омского района, где появилось на свет 249 малышей. На втором и третьем местах Исилькульский (145) и Тарский (121) районы. В противоположность им, наименьшее количество ребятишек зарегистрировано в Большеуковском (14), Седельниковском (17) и Колосовском (23) районах.