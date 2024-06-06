Объединяя Россию: День молодёжи — 2024 отметят в Хабаровском крае

— Мы одни из первых в прошлом году присоединились к Всероссийскому формату празднования Дня молодости и возможностей, а этот год объявлен в Хабаровском крае годом молодёжи. И, конечно же, Хабаровск снова стал одной из 38 площадок проведения Всероссийского фестиваля празднования Дня Молодежи (12+). Молодость — это время, когда ты готов менять мир. Фестиваль Дня молодёжи сочетает в себе масштабную образовательную и развлекательную программу, способную визуализировать возможности, которые сегодня в стране существуют для молодых людей. Ведь как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин: «Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России», — подчеркнула председатель комитета по делам молодёжи Хабаровского края Амалия Шихалева.