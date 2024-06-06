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Объединяя Россию: День молодёжи — 2024 отметят в Хабаровском крае

Основной площадкой проведения станет площадь имени В. И. Ленина.

Источник: Freepik

В Год семьи в России День молодёжи объединит не только молодых людей, но и все поколения, став также семейным событием. Праздник молодости в едином формате одновременно пройдёт в 38 городах страны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— Мы одни из первых в прошлом году присоединились к Всероссийскому формату празднования Дня молодости и возможностей, а этот год объявлен в Хабаровском крае годом молодёжи. И, конечно же, Хабаровск снова стал одной из 38 площадок проведения Всероссийского фестиваля празднования Дня Молодежи (12+). Молодость — это время, когда ты готов менять мир. Фестиваль Дня молодёжи сочетает в себе масштабную образовательную и развлекательную программу, способную визуализировать возможности, которые сегодня в стране существуют для молодых людей. Ведь как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин: «Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России», — подчеркнула председатель комитета по делам молодёжи Хабаровского края Амалия Шихалева.

Основная площадка проведения Дня молодёжи в крае — площадь имени В. И. Ленина в Хабаровске. На Фестивале выступят молодёжные творческие коллективы, для гостей состоятся разнообразные мастер-классы, открытые микрофоны, акселератор Росмолодёжь. Гранты, встречи с героями СВО, карьерные консультации, ярмарки вакансий и собеседования, спортивные соревнования, показательные выступления, волонтерские акции, презентации профессиональных карьерных конкурсов и проектов и многое другое. Кроме того, будут организованы зоны добровольческих проектов и организаций, фото— и видеостудии для создания контента.

Молодые предприниматели смогут представить свои товары и услуги на специальном маркете. Заявки принимаются на официальном сайте Дня молодёжи до 14 июня включительно.

Участие в Дне молодёжи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.

День молодёжи 2024 года организован Правительством Хабаровского края в лице комитета по делам молодёжи совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Среди партнеров Дня молодёжи Всероссийское сообщество «Движение Первых», Российское общество «Знание», программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», президентская платформа «Россия — страна возможностей», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», программа взаимодействия с молодежью через уличную культуру и современные виды спорта «Уличная Классика», Российские студенческие отряды и многие другие.

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