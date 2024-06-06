В Красноярском крае нашли заблудившуюся пожилую пару

Вечером пятого июня 63-летний мужчина и 61-летняя женщина заблудились в районе горы Борус на юге Красноярского края.
Сообщение о потерявшихся получили специалисты Шушенской спасательной станции и отправились на поиски, рассказали в «НИА-Красноярск».
Пожилую пару нашли волонтеры, сообщает краевая служба спасения.
Отметим, что 31 мая на Восточном входе в национальный парк «Красноярские Столбы» был открыт второй спасательный пункт Красноярского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель». Для нового пункта закупили снегоболотоходы, полноприводный автомобиль и профессиональный квадрокоптер. Также было приобретено оборудование для оказания помощи на высоте.