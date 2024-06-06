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В Красноярском крае нашли заблудившуюся пожилую пару

Им требовалась профессиональная помощь.

Источник: РИА "Новости"

Вечером пятого июня 63-летний мужчина и 61-летняя женщина заблудились в районе горы Борус на юге Красноярского края.

Сообщение о потерявшихся получили специалисты Шушенской спасательной станции и отправились на поиски, рассказали в «НИА-Красноярск».

Пожилую пару нашли волонтеры, сообщает краевая служба спасения.