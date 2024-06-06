В Новосибирске засняли нашествие краснокнижных летучих мышей

Новосибирский фотограф Егор Коняев заснял нашествие летучих мышей во время сильной грозы. Инцидент случился в ночь на 6 июня в одном из домов на ОбьГЭС.
— В 2 часа ночи я проснулся от стука в окно и шуршания на подоконнике. Оказалось, что десятки летучих мышей бьются в окно. Шел дождь, был сильный ветер, летучие мыши метались и беспорядочно искали укрытие. Через полчаса прекратили панику и начали прилетать, почти не врезаясь в стекла, — рассказал КП-Новосибирск Егор Коняев.
Фотограф добавил, что живет на 5-м этаже и уже привык к летучим мышам. Подобное нашествие он видел 20 июня в прошлом году.
— Летучие мыши живут прямо в стенах под окнами, мы уже привыкли к шуршанию ночью. Специалист Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Маслов говорил нам, что это нормально. Так что животных никто не выгоняет, — рассказал Егор Коняев.
Четыре вида летучих мышей занесены в Красную книгу Новосибирской области: три вида ночниц и трубконос. Помимо них в регионе обитают ушаны, подковоносы и другие. По словам экологов, фотограф заснял краснокнижный вид.
— Больше всего эта летучая мышь похожа на прудовую ночницу. Она занесена в Красную Книгу Новосибирской области, — сообщил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.
Летучие мыши ведут ночной образ жизни, они уничтожают насекомых над Обью, Обским водохранилищем и городскими парками. На зиму летучие мыши улетают в пещеры, где температура не опускается ниже нуля градусов. Такие пещеры есть в Новосибирской области в районе Буготакских сопок.
— При дожде, тем более сильном ливне с грозой, да и просто перед рассветом летучие мыши стремятся укрыться под навесами. Поэтому днем их можно встретить в дачных домиках на чердаках, верандах, лоджиях и так далее. Почти все виды летучих мышей очень малочисленны. Так что увидеть их удается редко, — рассказал КП-Новосибирск кандидат биологических наук Алексей Яновский.