В Новосибирске засняли нашествие краснокнижных летучих мышей

— При дожде, тем более сильном ливне с грозой, да и просто перед рассветом летучие мыши стремятся укрыться под навесами. Поэтому днем их можно встретить в дачных домиках на чердаках, верандах, лоджиях и так далее. Почти все виды летучих мышей очень малочисленны. Так что увидеть их удается редко, — рассказал КП-Новосибирск кандидат биологических наук Алексей Яновский.