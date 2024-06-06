Владимир Путин наградил две многодетные семьи из Красноярска

Как рассказали в министерстве социальной политики края, все члены семьи активно участвуют в различных творческих фестивалях, спортивных соревнованиях и сотрудничают с благотворительным фондом «Поддержка», помогающим семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В 2007 году Галина Тимирбаева была награждена почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», а в 2017 году супругам вручили медали «За любовь и верность».

У второй семьи Ольги и Алексея Рыжаковых 3 сына и дочка с ограниченными возможностями здоровья. Причем, младшие дети — тройняшки. Глава семьи работает на Красноярской железной дороге и занимается волонтёрской деятельностью, помогая семьям, воспитывающим особенных детей. Ольга Александровна ведет домашнее хозяйство и проводит бесплатные занятия по канистерапии — реабилитации детей-инвалидов с помощью специально обученных собак.

Их дочь Дарья, несмотря на проблемы со здоровьем, занимается в модельном агентстве, участвует в различных конкурсах и является участницей инклюзивной вокальной студии «Право на счастье», выступая со своим коллективом на городских и краевых мероприятиях. Старший сын Семён учится в Институте железнодорожного транспорта, занимается научной деятельностью и несколько раз становился победителем и призёром различных всероссийских научно-практических конференций; за активное участие в проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске он был награжден благодарственным письмом. Младшие сыновья Григорий и Михаил также принимают участие в жизни края и города, занимаются спортом.