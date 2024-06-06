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Владимир Путин наградил две многодетные семьи из Красноярска

Две многодетные семейные пары из Красноярска удостоены высших правительственных наград за достойное воспитание детей.

Источник: Правительство Красноярского края

Указ о награждении орденом «Родительская слава» супругов Тимирбаевых и медалью ордена «Родительская слава» супругов Рыжаковых подписал президент России Владимир Путин.

У Галины и Хусаина Тимирбаевых 11 детей — 9 дочерей и 2 сына. Глава семейства работает в городском локомотивном депо, а его супруга занимается воспитанием детей.

Как рассказали в министерстве социальной политики края, все члены семьи активно участвуют в различных творческих фестивалях, спортивных соревнованиях и сотрудничают с благотворительным фондом «Поддержка», помогающим семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В 2007 году Галина Тимирбаева была награждена почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», а в 2017 году супругам вручили медали «За любовь и верность».

У второй семьи Ольги и Алексея Рыжаковых 3 сына и дочка с ограниченными возможностями здоровья. Причем, младшие дети — тройняшки. Глава семьи работает на Красноярской железной дороге и занимается волонтёрской деятельностью, помогая семьям, воспитывающим особенных детей. Ольга Александровна ведет домашнее хозяйство и проводит бесплатные занятия по канистерапии — реабилитации детей-инвалидов с помощью специально обученных собак.

Их дочь Дарья, несмотря на проблемы со здоровьем, занимается в модельном агентстве, участвует в различных конкурсах и является участницей инклюзивной вокальной студии «Право на счастье», выступая со своим коллективом на городских и краевых мероприятиях. Старший сын Семён учится в Институте железнодорожного транспорта, занимается научной деятельностью и несколько раз становился победителем и призёром различных всероссийских научно-практических конференций; за активное участие в проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске он был награжден благодарственным письмом. Младшие сыновья Григорий и Михаил также принимают участие в жизни края и города, занимаются спортом.

Справка: Орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава» относятся к наградам высшего уровня. Их удостаиваются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие в первом случае 7 и более детей, во втором — четырех и более. С 2022 года семье, награжденной орденом «Родительская слава», выплачивается 500 тысяч рублей, а за медаль ордена «Родительская слава» — 200 тысяч рублей.