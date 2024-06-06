60 человек, пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове, выписали домой

Как сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, 60 человек, которые пострадали в утреннем ДТП с трамваями, выписали домой.
Главврач больницы скорой медицинской помощи Евгения Каменева сообщила, что в стационаре на 14.30 часов остаются 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы позитивные. 28 человек, которые сами обратились к медикам, обследуются. Среди них было семь подростков, они уже дома.
Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Кому ыло необходимо, помогают психологи. По-прежнему работает горячая линия о состоянии пострадавших 89230305101.
Также восстановили движение трамваев маршрутов № 3 и № 10 по обычной схеме. Постепенно все вагоны встраиваются в расписание. Подвозные автобусы от ДК шахтёров до железнодорожного вокзала пока продолжают работать.