60 человек, пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове, выписали домой

Главврач больницы скорой медицинской помощи Евгения Каменева сообщила, что в стационаре на 14.30 часов остаются 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы позитивные. 28 человек, которые сами обратились к медикам, обследуются. Среди них было семь подростков, они уже дома.