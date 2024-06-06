В выходные в Узбекистане ожидается жара до 41 градуса

Каракалпакстан и Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 8 июня 36−41 градус,
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 8 и 10 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 36−41 градус.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 34−39 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 35−40 градусов.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 33−38 градусов.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 10−15 градусов, днем 23−28 градусов.