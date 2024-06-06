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В выходные в Узбекистане ожидается жара до 41 градуса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 8—10 июня, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 4 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Podrobno.uz

Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 8 июня 36−41 градус, 9—10 июня 35−40 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 8 и 10 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 36−41 градус.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 34−39 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 35−40 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 33−38 градусов.

Предгорные и горные районы

Переменная облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 10−15 градусов, днем 23−28 градусов.