Больше зеленых зон: в регионе представлена обновленная концепция «СмартСити Новосибирск»

Основное ядро СмартСити — научно-исследовательские, производственные объекты и деловой кластер на территории более чем в 30 гектаров, они расположатся в южной части территории проекта, на въезде в микрорайон, на магистрали, соединяющей Академгородок с наукоградом Кольцово. В северной же части района предполагается строительство многоквартирных жилых домов различной этажности общей площадью 618 тысяч кв.м., которое будет вестись одновременно с возведением школ, детских садов и спортивных объектов. При этом площадь озеленения будет превышать в 1,5 раза площадь жилой застройки.