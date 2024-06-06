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Главные новости 6 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 6 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 6 июня 2024 года.

В Японии возмутились словами Путина о возобновлении диалога

Правительство Японии считает слова Путина о возможности диалога после смены Токио позиции по Украине несправедливыми и неприемлемыми. Об этом заявил Ёсимаса Хаяси, вновь критикуя действия РФ на Украине и заявляя о неизменности позиции по Курилам.

Сийярто исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России

Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО против РФ, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на ПМЭФ. Венгрия не поддержит поставки оружия и тренировку ВСУ, оставаясь нейтральной с начала конфликта.

В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали свыше 90 человек

В результате столкновения трамваев в Кемеровской области пострадали более 90 человек, включая 7 несовершеннолетних. Один человек погиб. Расследование продолжается, допрашиваются свидетели, изучается документация по транспортным услугам.

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

В Государственную думу внесут законопроект о замене ЕГЭ на государственные экзамены. Однако к этой форме аттестации знаний учащихся возникает множество вопросов со стороны учеников, их родителей и профессионального сообщества. Ранее попытки отмены ЕГЭ не поддерживались.

Россиян предупредили о новом подорожании мобильной связи

Минцифры готовится ввести межрегиональный перенос номеров. Операторы опасаются роста тарифов из-за выравнивания условий, но ФАС считает это необоснованным. Эксперты указывают на необходимость доработки систем, но подорожания не ожидают.