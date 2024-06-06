Главные новости 6 июня 2024 года

Правительство Японии считает слова Путина о возможности диалога после смены Токио позиции по Украине несправедливыми и неприемлемыми. Об этом заявил Ёсимаса Хаяси, вновь критикуя действия РФ на Украине и заявляя о неизменности позиции по Курилам.