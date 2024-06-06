В Красноярске будущая школа на Омской готова на 40%

Напомним, сейчас в Красноярске также строятся школы в Солнечном, Северном и на Взлётке. Летом планируют начать строительство школы в микрорайоне Тихие Зори, которая должна стать второй самой большой школой за Уралом. В ближайшее время начнется поиск подрядчика на строительство школы в микрорайоне Мичуринский, известном как Образцово. Еще две школы — в Солнечном и на улице Елены Стасовой проектируются.