В Красноярске будущая школа на Омской готова на 40%

Так, строители собирают железобетонный каркас здания (его готовность 70%), и монтируют наружные стеновые панели. Рабочие возводят кирпичные перегородки и прокладывают наружные сети теплоснабжения. Планируется, что на следующей неделе свою работу начнут сантехники и электрики.
В школе предусмотрены залы для спорта и хореографии, большой актовый зал, тир, современная библиотека. Строительство ведется в соответствии с графиком и даже с небольшим опережением.
Готова школа должна быть к концу сентября 2025 года. Подрядчик пообещал постараться сдать ее до начала учебного года, рассказали в мэрии.
Напомним, сейчас в Красноярске также строятся школы в Солнечном, Северном и на Взлётке. Летом планируют начать строительство школы в микрорайоне Тихие Зори, которая должна стать второй самой большой школой за Уралом. В ближайшее время начнется поиск подрядчика на строительство школы в микрорайоне Мичуринский, известном как Образцово. Еще две школы — в Солнечном и на улице Елены Стасовой проектируются.