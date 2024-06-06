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В Красноярске будущая школа на Омской готова на 40%

В администрации Красноярска рассказали о ходе строительства школы на улице Омской.

Источник: Reuters

Так, строители собирают железобетонный каркас здания (его готовность 70%), и монтируют наружные стеновые панели. Рабочие возводят кирпичные перегородки и прокладывают наружные сети теплоснабжения. Планируется, что на следующей неделе свою работу начнут сантехники и электрики.

В школе предусмотрены залы для спорта и хореографии, большой актовый зал, тир, современная библиотека. Строительство ведется в соответствии с графиком и даже с небольшим опережением.

Готова школа должна быть к концу сентября 2025 года. Подрядчик пообещал постараться сдать ее до начала учебного года, рассказали в мэрии.

Напомним, сейчас в Красноярске также строятся школы в Солнечном, Северном и на Взлётке. Летом планируют начать строительство школы в микрорайоне Тихие Зори, которая должна стать второй самой большой школой за Уралом. В ближайшее время начнется поиск подрядчика на строительство школы в микрорайоне Мичуринский, известном как Образцово. Еще две школы — в Солнечном и на улице Елены Стасовой проектируются.

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