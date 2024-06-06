Губернатор Красноярского края поделился секретами инновационного развития

— Страна переживает уникальный этап. Президент в качестве национальных целей определил задачи технологического лидерства. Это означает, что реализуемая в предыдущие годы программа инновационной поддержки выполнила свою задачу. У нас сегодня сформировался целый кластер инновационных компаний. Появились команды, которые могут решать большие вопросы. Очень важно, чтобы эти компании были встроены в достижения национальных целей развития и нашли своё место в тех национальных проектах, которые формируются Правительством Российской Федерации, — отметил Михаил Котюков.