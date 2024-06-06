Губернатор Красноярского края поделился секретами инновационного развития

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков с командой находится в Санкт-Петербурге, где принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. Уже состоялось несколько деловых событий. В частности, встреча глав регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Мероприятие прошло в первый день работы ПМЭФ-2024. Председательствовал на нем заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Сначала пару слов об АИРР — это объединение субъектов Российской Федерации, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана при поддержке Минэкономразвития, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Тема нынешней встречи — «Инновационный потенциал регионов России: выстраивая технологические мосты в будущее». Руководители субъектов привезли с собой доклады о региональном опыте внедрения мер поддержки инноваций в различных сферах. Обосновали затраты экономическими выгодами на оптимальную перспективу. Из чего другие могут почерпнуть для себя немало идей.
Губернатор выступил с предложениями о расширении перечня инновационной продукции, наращивании импортозамещения с помощью инновационных технологий, создании технопарков, которые будут ориентированы на высокотехнологичные производства. Многое из этого было озвучено, кстати, во время его ежегодного послания 30 мая перед земляками.
— Страна переживает уникальный этап. Президент в качестве национальных целей определил задачи технологического лидерства. Это означает, что реализуемая в предыдущие годы программа инновационной поддержки выполнила свою задачу. У нас сегодня сформировался целый кластер инновационных компаний. Появились команды, которые могут решать большие вопросы. Очень важно, чтобы эти компании были встроены в достижения национальных целей развития и нашли своё место в тех национальных проектах, которые формируются Правительством Российской Федерации, — отметил Михаил Котюков.
Сейчас ведется диалог о том, чтобы консолидировать усилия Федерации и регионов. От этой договоренности зависят меры государственной поддержки, налогового стимулирования, совершенствования кадровой подготовки. А также развитие инфраструктуры тех муниципальных образований, в которых будет происходить формирование новых производств и создание нового российского высокотехнологичного инновационного продукта.
— Мы должны объединить усилия, чтобы вместе — Федерация, регион, муниципалитет, бизнес — создать комфортные условия производства и необходимые условия жизни для того, чтобы квалифицированные специалисты выбирали города для жизни, чтобы приезжали, оставались учиться, оставались работать и создавали тот самый необходимый инновационный и инвестиционный продукт. Это задача ближайшего времени, нам надо предложить консолидированные мнения регионов в новые национальные проекты технологического лидерства, — подвел итоги губернатор края.