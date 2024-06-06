В Красноярске запустят бесплатные автобусы на VK Fest

8 июня в Красноярске запустят шаттлы на VK Fest — бесплатные автобусы будут доставлять горожан на остров Татышев. Об этом сообщила администрация парка.
C 14:30 до 23:30 с остановки ТРЦ «Планета» будут ходить четыре автобуса (отправляются по мере заполнения).
Кроме этого, шаттлы будут курсировать с 20:00 до 23:00 с остановки ТЦ «Авиатор» до торгового комплекса «Окей». Интервал — 5 минут.
Крупнейший фестиваль на открытом воздухе VK Fest начнется в 16 часов. Для красноярцев и гостей города выступят артисты — Баста, Хаски, Ramil" и другие. Но на этом программа не заканчивается. Гостей ждут творческие и спортивные мастер-классы, музыкальные мероприятия. Делимся с вами идеями, как активно и интересно провести время на фестивале.