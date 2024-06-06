В аэропорту Перми у пассажиров изъяли 125 кг запрещенной продукции

С начала года в аэропорту Перми у пассажиров изъяли и уничтожили 125 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Специалисты изъяли у пассажиров, прилетающих в Пермь, 24,26 кг мясной продукции, 82,5 кг молочной и 18,2 кг пчеловодческой продукции, запрещенной к ввозу в РФ. На продуктах не было маркировки об изготовителе, дате производства, сроке годности и условиях хранения. Данный факт является нарушением закона РФ «О ветеринарии». Потенциально опасная продукция была уничтожена.
В ведомстве отмечают, что за ввоз продукции неизвестного происхождения на территорию России предусмотрен штраф. Так, 31 мая этого года два гражданина Узбекистана были оштрафованы на 1000 рублей каждый. Граждан, прибывающих в РФ, просят заранее ознакомиться с правилами ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже.