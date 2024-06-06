В аэропорту Перми у пассажиров изъяли 125 кг запрещенной продукции

В ведомстве отмечают, что за ввоз продукции неизвестного происхождения на территорию России предусмотрен штраф. Так, 31 мая этого года два гражданина Узбекистана были оштрафованы на 1000 рублей каждый. Граждан, прибывающих в РФ, просят заранее ознакомиться с правилами ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже.