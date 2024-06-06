В Петербурге построят памятник, задуманный еще Петром I

Этот проект изучил и поддержал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, идея памятника была задумана еще Петром I и была приурочена к победе над шведами в Северной войне 1700−1721 годов. Памятник представляет из себя полный столп, облицованный мрамором.