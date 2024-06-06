В Петербурге построят памятник, задуманный еще Петром I

Этот проект изучил и поддержал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, идея памятника была задумана еще Петром I и была приурочена к победе над шведами в Северной войне 1700−1721 годов. Памятник представляет из себя полный столп, облицованный мрамором.
Модель памятника Алексей Миллер представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Ознакомившись с проектом тот пошутил, что «Газпром» умеет строить трубы".
Также глава «Газпрома» отметил, что компания собирается продолжать благоустройство Лахты. Есть идея восстановить один из утраченных после Октябрьской революции памятников Петру I, посвященному героическому поступку русского императора, спасшего из ледяной воды двух матросов.
Еще в планах компании построить открытый каток размером 28 тысяч квадратных метров. Это будет самый большой в мире открытый каток, который появится у петербуржцев уже в следующем году.