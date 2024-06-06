Игорь Кобзев рассказал об инновационном потенциале Иркутской области

Команда Иркутской области продолжает работать на площадках 27-го Петербургского международного экономического форума. Событие очень важное в жизни страны, поскольку здесь не только представляются самые интересные и передовые проекты от ведущих предприятий, новейшие научные и технические разработки. В ходе рабочих встреч и деловых переговоров заключаются соглашения о сотрудничестве, в том числе и с инвесторами. Для регионов страны — это отличная возможность еще раз рассказать о себе, привлечь внимание, обменяться опытом.