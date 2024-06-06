Игорь Кобзев рассказал об инновационном потенциале Иркутской области

Команда Иркутской области продолжает работать на площадках 27-го Петербургского международного экономического форума. Событие очень важное в жизни страны, поскольку здесь не только представляются самые интересные и передовые проекты от ведущих предприятий, новейшие научные и технические разработки. В ходе рабочих встреч и деловых переговоров заключаются соглашения о сотрудничестве, в том числе и с инвесторами. Для регионов страны — это отличная возможность еще раз рассказать о себе, привлечь внимание, обменяться опытом.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие во встрече глав субъектов — участников Ассоциации инновационных регионов России. В нее входит 18 регионов страны. Обсуждалась реализация недавно утвержденной Стратегию научно-технологического развития РФ, а так же шаги, предпринимаемые для этого на территориях.
— Осенью прошлого года Иркутская область по итогам отбора заявок вошла в число пилотных субъектов России по внедрению в регионе института руководителей научно-технологического развития, в Приангарье идет разработка региональной государственной программы научно-технического развития, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Игорь Кобзев рассказал о научном потенциале Приангарья: научными исследованиями у нас занимаются около 4 тысяч человек, причем большая часть работ ведется в естественных дисциплинах. Так же научные исследования ведутся в области технических наук, медицине. По мнению главы региона, одной из главных проблем, тормозящих развитие научной мысли и технического прогресса является дефицит кадров в этой отрасли.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, в рамках ПМЭФ делегация Иркутской области планирует подписать не менее 20 соглашений о сотрудничестве.