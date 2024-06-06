Опубликована карта перекрытий в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода активно ведутся дорожные работы. Утром и вечером автомобилисты вынуждены стоять в пробках. Причина тому — замена трамвайных путей на городском кольце, а также локальные перекрытия улиц из-за ремонта на теплосетях или проведения массовых мероприятий. Для удобства читателей редакция сайта pravda-nn.ru составила карту перекрытия дорог в центре города.