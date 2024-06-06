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Опубликована карта перекрытий в центре Нижнего Новгорода

На карте обозначены участки, где полностью или частично ограничено движение транспорта.

Источник: Нижегородская правда

В центре Нижнего Новгорода активно ведутся дорожные работы. Утром и вечером автомобилисты вынуждены стоять в пробках. Причина тому — замена трамвайных путей на городском кольце, а также локальные перекрытия улиц из-за ремонта на теплосетях или проведения массовых мероприятий. Для удобства читателей редакция сайта pravda-nn.ru составила карту перекрытия дорог в центре города.

Напомним, ближайшее перекрытие запланировано в период с 5 по 16 июня из-за подготовки к празднованию Дня России. А в конце июня нижегородским автомобилистам придется искать пути объезда площади Сенной. Ее закроют в связи с заменой рельсового полотна.