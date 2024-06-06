Первая смена в летних лагерях стартовала в Нижнем Новгороде

Всего в городе летом будут работать 10 детских лагерей — «Зеленые дубки», «Спутник», «Маяк», «Хочу стать десантником», «Звездочка», «Лесной», «Александровка», «Чайка», «Гребешок» и «Олимпийские надежды».
В первую смену в лагерях отдохнут 1515 детей. Пока открылись только 8 из них, «Звездочка» и «Лесной» заработают позже. В них предусмотрена программа и кружки, в том числе концерты, акции, флешмобы ко Дню рождения А. С. Пушкина, Дню русского языка, Дню России и Дню памяти и скорби.
В лагере «Зеленые дубки» открыта профильная православная смена для 150 ребят, в лагере «Хочу стать десантником» — военно-патриотическая смена для 96 подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В «Олимпийский надеждах» будут проходить спортивные сборы.
Также в лагерях «Спутник», «Маяк», «Зеленые дубки», «Хочу стать десантником» и «Олимпийские надежды» внимание уделяется патриотическому воспитанию.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 20 тысяч детей могут отдохнуть в нижегородских лагерях этим летом.