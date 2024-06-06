Первая смена в летних лагерях стартовала в Нижнем Новгороде

В первую смену в лагерях отдохнут 1515 детей. Пока открылись только 8 из них, «Звездочка» и «Лесной» заработают позже. В них предусмотрена программа и кружки, в том числе концерты, акции, флешмобы ко Дню рождения А. С. Пушкина, Дню русского языка, Дню России и Дню памяти и скорби.