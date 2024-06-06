В Самарском военном госпитале начали готовить операторов FPV-дронов

Военнослужащие, находящиеся на излечении и желающие получить специальность оператора FPV-дрона проходят теоретическую подготовку в специально подготовленном классе медучреждения, где изучают тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство легких ударных дронов, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов. В течении четырех недель военнослужащие тренируются на симуляторе, отрабатывая базовые элементы пилотирования разведывательных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа и FPV-дронов. Занятия проводятся инструкторами имеющими боевой опыт в зоне проведения СВО. Помимо техники пилотирования, учащихся знакомят с тактикой применения дронов, а также работе в связке бойцами, ведущими разведку и корректировку. После обучения военнослужащие сдают экзамен на полигоне и получают сертификат пилота-оператора БПЛА.